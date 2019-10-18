منتخب مصر يخسر أمام عمان بهدف فى الوقت القاتل بالمونديال العسكرى .. صور

خسر منتخب مصر العسكري لكرة القدم من نظيره العماني بهدف دون مقابل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة بمدينة وهان الصينية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.



وتجمد رصيد منتخب مصر العسكرى عند نقطة واحدة من التعادل السلبى الذى حققه مع اليونان فى الجولة الأولى ، فى حين رفع المنتخب العمانى رصيد للنقطة السادسة متصدرا للمجموعة بعدما حقق الفوز فى الجولة الأولى على كندا بأربعة أهداف نظيفة .





وسيواجه منتخب مصر العسكرى نظيره كندا فى الجولة الثالثة للمونديال الأحد المقبل.





وبدأ البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفنى للمنتخب العسكرى المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام وأحمد علاء وعلى الفيل ومحمد أبو المجد بوشا وعاصم صلاح ومهند لاشين وأحمد داوود وعمرو السيسى وكريم طارق وعمرو جمال وأحمد سمير.



وأجرى فارياس ثلاثة تغييرات بخروج عمر جمال للإصابة ونزول حسام باولو وأحمد سمير ونزول أحمد كابوريا وأحمد داودا ونزول محمود سامى .



ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، ستيفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.

