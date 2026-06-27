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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية

الشيخ مصباح العريف
الشيخ مصباح العريف
همت الحسينى

واصل  طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالدقهلية أداء امتحاناتهم للعام الدراسي 2026/2025 حيث أدى طلاب القسم العلمي اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية في هدوء وانضباط وسط متابعات ميدانية مكثفة من قِبل رئيس المنطقة.

وتفقد الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم السبت، ويرافقه  ابراهيم المصري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، بجولة تفقدية شملت لجان المنصورة الثانوي فتيات ومقرها معهد الإمام الشافعي التابع لإدارة المنصورة التعليمية الأزهرية، حيث تفقدا سير الامتحانات، واطمأنا على انتظام العمل وهدوء اللجان، كما تابع  سير الامتحانات بغرفة عمليات المنطقة، وتأكد من جاهزية الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي مستجدات لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

وتابع  رئيس المنطقة إنتظام أعمال اللجان، ومدي الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، مؤكداً أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب لما يساعدهم علي أداء الامتحانات في أجواء مستقرة، كما إطمأن على إجراءات تأمين اللجان من الداخل والخارج ؛ بما يضمن سرعة التعامل مع أى طارئ.

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