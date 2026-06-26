إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع مشاجرة تصادم بالدقهلية

أصيب 4 اشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم على.طريق المنصورة - البدالة بمحافظة الدقهلية



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المنصوره -البدالة مما اصابة 4اشخاص حرق اصطدمت سيارة ملاكى بتوك توك .



أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من شيماء السعيد محمد عبدالسميع 30 عاما مقيم كفر الاعجر اشتباه ما بعد الارتجاج ، اشتباه كسر بالساق اليمنى



واصيبت ولاء السعيد محمد عبدالسميع 28 عاما

باشتباه ما بعد الارتجاج

كدمات متفرقة بالجسم

إياد محسن عوض السيد 12 عاما باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس و شادي عبدالوهاب سعد عبدالوهاب 3 أعوام بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وجميعهم مقيمة كفر الاعجر

تم نقل المصابببن إلى مستشفى المنصوره التخصصى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق