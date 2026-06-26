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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المقص دخل في دماغه.. تدخل جراحي عاجل لإنقاذ شاب في الدقهلية | تفاصيل

فريق جراحى
فريق جراحى
همت الحسينى

نجح فريق جراحي في مستشفى المنصورة الدولي التخصصي في استخراج مقص حديدي من جمجمة شاب.

جاء ذلك بعد أن استقبل مستشفى المنصورة الدولي حالة طوارئ لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، يعاني من إصابة خطيرة بجسم غريب (مقص نافذ) في المنطقة الصدغية اليسرى من الجمجمة.

وعند الفحص المبدئي؛ كان المريض واعيًا بدرجة كاملة (GCS 15)، مع سلامة الوظائف الحسية والحركية.

وقرر الفريق الطبي اتخاذ قرار دقيق بترك المقص في موضعه داخل الجرح (بشكل مؤقت) لحين التدخل الجراحي المتخصص؛ وذلك لتجنب أي مضاعفات أثناء النقل أو التعامل.

وشمل التدخل الجراحي العاجل، فتح جراحي دقيق للمنطقة المصابة، وإزالة العظام المحيطة بالمقص بحذر شديد، وتحرير الجسم الغريب بنجاح، والتأكد الكامل من عدم وجود أي إصابة في الأم الجافية، والسيطرة التامة على النزيف في أثناء وبعد الإجراء.

قاد الفريق الطبي، الدكتور إسلام أبو زيد استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور سيد الدويل والدكتور سيد إسماعيل والدكتور أحمد طه، ومن التخدير الدكتور خالد جمال.

الدقهليه محافظه المنصوره الدولى

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