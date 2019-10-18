وفاة الملاكم الأمريكي باتريك داي بعد ضربة قاضية .. فيديو وصور

توفي الملاكم الأمريكي باتريك داي، بعد تلقيه ضربة قاضية من منافسه تشارلز كونويل في المباراة ضمن الجولة العاشرة التي أقيمت السبت الماضي.



وتوفي باتريك داي بعدما دخل في غيبوبة لمدة 4 أيام بعد الهزيمة في المباراة وخضع لجراحة عاجلة في المخ لكن الأطباء فشلوا في إنقاذه.



ومن جانبه شارك كونويل منشور عبر حسابه الشخصي ويشعر بالأسف لما حدث لمنافسه قائلا: «استرجع المباراة مرارا وأتساءل ماذا لو لم يحدث ذلك لكني كنت اريد الفوز لا شيء غير ذلك».



جدير بالذكر أنه تم تقييم باتريك داي علي انه احد افضل 10 ملاكمين في يونيو 2019 حيث فاز بـ6 مباريات بالضربة القاضية.