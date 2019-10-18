Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

المدورة.. حكاية جبل بالفيوم عمره 45 مليون سنة يمتلئ بكهوف الملائكة.. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
يعتبر «جبل المدورة» أحد الجبال الساحرة بمحمية وادي الريان، بمحافظة الفيوم، والذي يستقبل يوميا رحلات من محافظات أخرى، وبعض الأجانب الذين يهتمون بالطبيعة البيئية الخلابة في هذه المنطقة، حيث يبعد قرابة 100 كيلو مترات عن مدينة الفيوم.

ترجع أهمية هذا الجبل إلى كونه تكوينا جيولوجيا، يشهد على حقب جيولوجية متنوعة، وكان يقع بالكامل في البحر القديم، والذي كان يغطي منخفض الفيوم بالكامل، وتظهر به الرواسب البحرية القديمة، مثل كهوف الملائكة، وغيرها من الحفريات والكائنات البحرية.

ويرجع عمر جبل المدورة إلى 45 مليون سنة، ويرتبط بعصور ما قبل اللايوسين الأوسط ، الذي جاب شمال مصر، فنتج عنه أقواس في اتجاه شمال شرقي وجنوب غربي.

ويتميز جبل المدورة بمنظر خلاب ذي طبيعة رائعة؛  حيث يتميز سطح المنطقة بأنه انخفض بالانكسار، وكان مليئًا بالمياه كجزء من بحيرة شاسعة تكونت بهذه المنطقة سميت ببحيرة موريس، في نهاية عصرالبلايوستوسين، أحد العصور الجيولوجية، حيث بدأت البحيرة في الجفاف بالتتابع وبالتدريج.

وهو عبارة عن هضبة عالية على شكل دائرة يقابلها بالطرف الآخر 3 هضاب قريبة الشبه بالأهرامات وينساب الماء بينها على شكل لسان من البحيرة.

بجانب ذلك هناك أسفل الجبل شاطئ بطول نحو 500 متر، يمتاز بأنه مظلل بظل الجبل وهو من المناظر الطبيعية البديعة للغاية في البحيرة، حيث تقع هذه المنطقة بالقرب من البحيرة السفلى، وهي في غاية الجمال ويوجد بها جبل بين النهدين ويتم تصوير بعض المسلسلات التلفزيونية وأفلام السينما.
المدورة.. حكاية جبل بالفيوم عمره 45 مليون سنة يمتلئ بكهوف الملائكة.. صور
المدورة.. حكاية جبل بالفيوم عمره 45 مليون سنة يمتلئ بكهوف الملائكة.. صور
المدورة.. حكاية جبل بالفيوم عمره 45 مليون سنة يمتلئ بكهوف الملائكة.. صور
المدورة.. حكاية جبل بالفيوم عمره 45 مليون سنة يمتلئ بكهوف الملائكة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية ..وادى الحيتان بالفيوم شاهد على تاريخ 40 مليون سنة من عالم البحار

مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يناقش تصميم اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

لحظة سقوط فنانة شهيرة من المسرح.. صور

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

أسعار اسبيرانزا اليوم من الوكيل

بالزي اليوناني.. مي عمر تتألق برفقة زوجها في أثينا.. فيديو وصور

أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

لن تتوقع .. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب لبن دافئ قبل النوم ؟

Advertisements

وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

بعد إلغاء رخصة الطيار مدى الحياة.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن