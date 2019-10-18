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منوعات

بعد عيد ميلاد ابنة محمد صلاح.. مصريون احتفلوا بشخصية موانا: سبقناك يا أبو مكة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:38 م
مكة محمد صلاح والطفلة
مكة محمد صلاح والطفلة أسيل بـ زي موانا
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أماني إبراهيم
احتفل نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح بعيد ميلاد ابنته ابنته مكة بطريقة غير معتادة حيث تقمصا شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "موانا" من خلال ارتدائهما لنفس ملابس شخصيات الفيلم.

وشارك صلاح صور عيد ميلاد ابنته مكة مع جمهوره من خلال نشر صورهما على حسابه بـ موقع التغريدات تويتر، وكتب: "أنا ماوي.. أحضر لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

ونالت إطلالة صلاح وابنته مكة إعجاب الكثير من متابعيه، وكان الأكثر تفاعلا معها المصريين الذين أعادوا نشرها على مدار اليومين، ومنهم من استنكر ظهوره بهذه الأزياء التنكرية.

ولكن حس الدعابة لدى المصريين جعل بعضهم يشارك بـ نشر صور أزياء ابنائهم التنكرية في المناسبات ومنهم إسراء محمد علي التي حرصت على نشر صورة ابنة شقيقتها الصغيرة بنفس ملابس موانا.

ونشرت إسراء صورة أسيل صاحبة الأربع سنوات وهي ترتدي نفس ملابس مكة محمد صلاح، وقد كتبت عليها: "عملناها قبلك يا أبو مكة".

وقالت إسراء لـ"صدى البلد"، أنهم اشتروا زي موانا لأسيل قبل عدة أيام، ولكن ليس لمناسبة محددة أو عيد مولدها، وتفاجئوا بانتشار صورة محمد صلاح وابنته مكة بنفس الزي، "أسيل عارفاهم ولما شافت مكة بنفس الهدوم فرحت أوي وكل شوية تقول لماما ده لابس زيي".

الطفلة أسيل من محبي صلاح وابنته ومكة، وازداد حبها لهم بعد مشاهدتهم يرتدون نفس الزي الخاص بها، "حست إنها مشهورة زيهم وفرحت جدا" كما قالت إسراء.
بعد عيد ميلاد ابنة محمد صلاح.. مصريون احتفلوا بشخصية موانا: سبقناك يا أبو مكة
بعد عيد ميلاد ابنة محمد صلاح.. مصريون احتفلوا بشخصية موانا: سبقناك يا أبو مكة
بعد عيد ميلاد ابنة محمد صلاح.. مصريون احتفلوا بشخصية موانا: سبقناك يا أبو مكة
بعد عيد ميلاد ابنة محمد صلاح.. مصريون احتفلوا بشخصية موانا: سبقناك يا أبو مكة
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