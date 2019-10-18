Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 31

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:17 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 31
شبين الكوم 21 31
طنطا 21 30
دمنهور 20 29
الإسكندرية 20 29
بلطيم 21 28
مطروح 19 26
السلوم 18 30
سيوة 20 31
بورسعيد 24 28
دمياط 24 27
الزقازيق 20 31
الإسماعيلية 19 31
السويس 21 30
العريش 20 28
رفح 19 28
رأس سدر 20 32
نخل 18 29
نويبع 27 31
طابا 21 29
كاترين 15 26
الطور 24 30
شرم الشيخ 27 34
الغردقة 25 34
مرسى علم 28 32
الفيوم 21 33
بنى سويف 20 33
المنيا 19 35
أسيوط 19 37
سوهاج 20 37
قنا 23 37
الأقصر 22 38
أسوان 25 38
أبوسمبل 28 37
الوادي الجديد 24 38
شلاتين 26 34
أبو رماد 26 34
حلايب 28 32
رأس حدربة 27 32
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا .. والعظمى بالقاهرة 35

العظمى بالقاهرة 34.. اعرف طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بصحبة شاب إيطالي .. شاهد

أمر إذا فعلته يوميا يمنحك 1000 حسنة من الله تعالى .. تعرف عليه

بفستان شبه عارٍ.. إطلالة مثيرة لـ جينفر لوبيز والمصمم عربي

محمود الخطيب يغادر المستشفى.. وراحة 3 أسابيع

سماع قصف قرب بلدة سورية بعد اتفاق أمريكي تركي لوقف إطلاق النار

فساد تجاوز المدى.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على أوضاع لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن