حازم إيهاب: مرتبط أم لا.. هذا أمر لا يخص أحد.. فيديو

: «السوشيال ميديا لا تشغلني لكني أتضايق إذا ضرني الأمر في سمعتي مثلا، حينها سأقوم بالرد، وأنا قيل عني الكثير من الأقاويل خاصة بعد إمضائي العقد مع سارة، لكن هذا الأمر لا يشغل تفكيري، أنا أركز في عملي ولا أريد أن أفعل شيء آخر».



وتابع الفنان حازم إيهاب حديثه قائلًا: «كل ما يثير تساؤلات السوشيال ميديا من فكرة ارتباطي من عدمه، هذا أمر يخصني وحدي، وبالنسبة لي إذا كنت مرتبط أم لا، متقبلين الشخص أم لا في نهاية الأمر هذا موضوع خاص بي، وليس من حق أحد أن يدخل في أمر كهذا».



أكد الفنان حازم إيهاب، أن السوشيال ميديا، لا تشغل تفكيره على الأطلاق فهو يركز في عمله في الوقت الحالي ولا يريد أن يشتته فى أي شيء.وقال الفنان حازم إيهاب لكاميرا «صدى البلد»