الجامعة الأمريكية: مسابقة تطبیقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا فرصة كبيرة

قال حسام شرارة، نائب رئيس قسم الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية، إن المسابقة العالمیة (الهاكاثون) لتطبیقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا، والتي أطلقتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، فرصة كبيرة للمهتمين بهذا المجال، حيث تم بدء التواصل مع الجهات الداعمة للمسابقة من أجل منذ من حوالي شهر وإعلان المشاركين إمكانية الترشح حيث يجتمع كل مجموعة كفريق ويتم تصفية المتقدمين حتى المسابقة النهائية التي تقام على مدار اليومين .



وأضاف «شرارة» أن كل فريق يقترح فكرة لحل المشكلات التي تعرض عليهم في جميع المجالات الإلكترونية والتكنولوجية ، توجد لجنة تحكيم من أساتذة وخبراء، مشيرا إلى أن المسابقة تقام للسنة الخامسة، ولكنها هذا العام تتميز بدعم تقدمه السفارة الأمريكية بالقاهرة دعم كبير هذا العام للمسابقة.



وافتتحت اليوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المسابقة العالمیة (الهاكاثون) لتطبیقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا والذي ينعقد خلال یومي 19 - 18 من أكتوبر الحالي، والتي یقوم بتنظیمها رابطة الشباب بالجمعیة العلمیة لمهندسي الكهرباء والإلكترونیات بمصر(IEEE Young Professionals) للسنة الخامسة علي التوالي.



وشهد اليوم إقبال كبير من المشاركين في المسابقة وصل العشرات من جميع محافظات الجمهورية ، حيث تقام فعالیات المسابقة هذا العام بالجامعة الأمریكیة في القاهرة، تحت رعایة السفارة الأمریكیة بالقاهرة.



وتعد تلك المسابقة جانبا من قسم علوم الأرض التابع لوكالة ناسا، وهو الحدث التكنولوجي الذي یعتمد على المواهب والمبادرة من المتطوعین، ویشترك فیها الآلاف سنویا من جمیع أنحاء العالم للعمل مع وكالة ناسا حول بناء حلول مبتكرة للتحدیات التي نواجهها على الأرض وفي الفضاء باستخدام البیانات مفتوحة المصدر.