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حوادث

مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:53 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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كتب محمد صبري
لقي شاب مقتله اثر اصابته بطلق ناري على يد آخر في مشاجرة بشارع المشير في منطقة دار السلام جنوب القاهرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث حول الحادث .

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بشارع المشير ووجود قتيل.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات مقتل شاب وشهرته زيزو 28 سنة، في مشاجرة مع آخر استخدم الأخير سلاح ناري وصوبه نحو الأول وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة دار السلام جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط المتهم.
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