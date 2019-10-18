بعد شائعة قتلها لـ كاظم الساهر.. هل انفصل القيصر عن حبيبته ؟

أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة بعدما تداول نشطاء، شائعات حول وفاة قيصر الغناء العربي كاظم الساهر مسمومًا، واتهمت «سارة» خطيبته المغربية بأنها وراء الواقعة، قبل أن يقوم القيصر بتكذيب تلك الشائعات.



ولوحظ على حساب سارة المغربية، عبر انستجرام، أنها قامت بحذف صورها مع كاظم الساهر التي سبق ونشرتها عليه، كما أنها حذفت كافة المنشورات الرومانسية التي وجهتها إلى كاظم الساهر، كما أنها ألغت متابعتها له.



وكان الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، قد نشر تغريدة، أمس الخميس، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاة القيصر مسمومًا.



وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر اهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير".



جاء ذلك بعدما تصدر كاظم الساهر مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بعد انتشار خبر وفاته في احد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي برروا الوفاة المفاجئة لقيصر الغناء العربي بقيام من وصفت بزوجته المغربية بتسميمه أثناء تناوله وجبة العشاء.