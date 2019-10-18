محمد نور يغني باللهجة الخليجية

نشر الفنان محمد نور عضو فريق "واما"، فيديو علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" علي خاصية "استوري" وهو يغني باللهجة الخليجية مع أحد اصدقاءه.



وكان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.