Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ازمة جديدة لـ الجنايني ومعاونيه بسبب مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:34 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
Advertisements
نور عادل
باتت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني في ازمة جديدة وذلك بسبب مواجهة نادي الاتحاد السكندري ومنافسه فريق وادي دجلة التي اقيمت اليوم الجمعة وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

وأرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجًا للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى وادى دجلة بقيادة الحكم أحمد العدوى يفيد بأنه لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادى وادى دجلة منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للاعب سيسيه بداعى التسلل و هو القرار الذى جانبه الصواب أيضًا و أكدت الإعادة التليفزيونية و جميع خبراء التحكيم و المحللين صحة الهدف.

وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصالًا هاتفيًا برئيس لجنة الحكام جمال الغندور، مُعبرًا عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، وفقد نادى الاتحاد السكندرى لنقطتين كانتا في المتناول.
Advertisements

ترشيحاتنا

الموت يفجع أحمد مكي

هل يشارك محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يجيب

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

الأطباء: الالتهاب السحائي من أخطر الأمراض المعدية ويؤدي للموت

أجمل نساء العالم.. 30 صورة تبرز جمال عارضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد

ضربة قوية لـ المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور

حادث مأساوي.. مراهق في الـ16 ينتحر بسبب تعذيب والده لوالدته.. شاهد