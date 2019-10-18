ازمة جديدة لـ الجنايني ومعاونيه بسبب مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري

باتت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني في ازمة جديدة وذلك بسبب مواجهة نادي الاتحاد السكندري ومنافسه فريق وادي دجلة التي اقيمت اليوم الجمعة وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.



وأرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجًا للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى وادى دجلة بقيادة الحكم أحمد العدوى يفيد بأنه لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادى وادى دجلة منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للاعب سيسيه بداعى التسلل و هو القرار الذى جانبه الصواب أيضًا و أكدت الإعادة التليفزيونية و جميع خبراء التحكيم و المحللين صحة الهدف.



وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصالًا هاتفيًا برئيس لجنة الحكام جمال الغندور، مُعبرًا عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، وفقد نادى الاتحاد السكندرى لنقطتين كانتا في المتناول.