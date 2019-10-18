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مرأة

ناعمة ومميزة .. نيرمين ماهر فى إطلالة بـ الأسود على إنستجرام

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:31 م
آية التيجي
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وقد عبر جميع متابعيها على صورتها معبرين عن مدى حبهم الشديد لها.

وارتدت نرمين ماهر بادي باللون الأسود، وعليه بنطال باللون الأسود، وأختارت عليه كوتشي باللون الابيض، وهو ما ابرز من انوثتها، اناقتها.

وتركت نرمين ماهر شعرها منسجلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة ومميزة للغاية، فيما أختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر، والسموكي ايز لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

وأكملت نرمين ماهر إطلالتها بإختيار بعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت اسورتين باللون الفضي، وقرطين ناعمين، مع خلخال لتبرز من اناقتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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