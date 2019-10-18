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المكسيك.. مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وعصابات مسلحة.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أعلنت السلطات المكسيكية عن توقيف أحد أبناء "إل تشابو" وإطلاق سراحه لاحقا إثر مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وعصابات مسلحة في كولياكان معقل تاجر المخدرات المسجون في الولايات المتحدة وذلك وفقا لما عرضته فضائية "روسيا اليوم".


وأوقف أوفيديو جوسمان لوبيز (ابن تاجر المخدرات الشهير إل تشابو) مع 3 أشخاص آخرين، أمس الخميس، بعد هجوم على دورية للحرس الوطني المكسيكي، بحسب ما ذكر سكرتير الدولة للأمن وحماية المواطنين، ألفونسو دوراسو.

وتم تسجيل تبادل كثيف لإطلاق النار بين مدنيين مسلحين والقوى الأمنية المكسيكية في شوارع مدينة كولياكان، البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة، فضلا عن انفجار سيارات، ما أرغم السكان على ملازمة منازلهم.

وعقد أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعا مساء الخميس إثر أعمال العنف هذه، كما ذكر مكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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