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رياضة

غدا.. قرعة أمم أفريقيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد تونس

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تقام غدا السبت قرعة أمم إفريقيا لكرة اليد بمدينة رادس التونسية المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلي 26 يناير من العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا حتي الآن وتجري القرعة بحضور أعضاء الاتحاد الإفريقي والاتحاد التونسي لكرة اليد.

وقال مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - إن المنتخب الوطني للرجال يستعد بقوة تحت إشراف المدير الفني الأسباني جارسيا باروندو للمشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد بطوكيو 2020 والتي يتأهل منها الفائز باللقب الإفريقي فقط للأولمبياد بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الأوليمبي مع منتخبات آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية أصحاب المركز الثاني البطولات الأممية التابعة لكل قارة.

وأضاف أن صعوبة منافسات أمم أفريقيا المقبلة بتونس تكمن في بزوغ منتخبات قوية أظهرت تحسنًا ملموسا خلال الفترة الماضية منها الجزائر وأنجولا إلي جانب قوة منتخب تونس منظم المسابقة.
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