جعجع: ما يحدث في لبنان ثورة حقيقية.. وحزب الله متضرر من الوضع القائم

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الجمعة، أن ما يحدث في لبنان ثورة شعبية حقيقية.



وقال جعجع في تصريحات لقناة "العربية"، إن "فرقاء السلطة في لبنان ميؤوس منهم ولا يناسبهم قيام الدولة".



وأكد أن "حزب الله متخوف جدًا وقسم من قاعدته خرج عليه"، محملًا الحزب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.



وأضاف "حزب الله متضرر من الوضع القائم في لبنان"، مشددا على أن "موقف القوات اللبنانية يقوم على التنسيق مع سعد الحريري للتوصل إلى حكومة تكنوقراط".



وتابع "جبران باسيل يتحمل المسؤولية الأساسية عن العجز المالي والإخفاق في ملف الكهرباء".



وأشار جعجع إلى أن "أي تغيير جذري في لبنان يبدأ بتشكيل حكومة جديدة"، موضحًا أن "المشكلة ليست في النظام السياسي اللبناني بل بالأكثرية الحاكمة".

