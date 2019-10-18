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عبد المنعم سعيد: الدولة تتخذ قرارات مهمة لزيادة حجم الصادرات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:06 م
عبد المنعم السعيد
عبد المنعم السعيد
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خالد محيي الدين
قال المفكر السياسي، الدكتور عبد المنعم السعيد، إن هناك اتجاها عاما من الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات ومضاعفاتها، والتي تعد نسبة طبيعية بالنسبة لدولة قوية مثل مصر.

وأضاف عبد المنعم السعيد" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك قرارات تشجيعية هامة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية لزيادة حجم الصادرات المصرية، لافتا إلي أن مصر تصدر عددا كبيرا من السلع الأساسية للخارج ولكنها بكميات قليلة تحتاج للتشجيع.

وأشار عبد المنعم السعيد، إلي أن مصر في حاجة ايضا لتطوير وسائل المعرفة، ليتمكن المواطنون من معرفة كم التطور الحقيقي الذي وصلت له البلاد.
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