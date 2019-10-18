أول قرار من التعليم بعد احتجاز طفلة في مدرستها بـ كفر الشيخ

أعلنت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي، لتقصيره في أداء مهام عمله، وذلك بسبب إغلاق المدرسة واحتجاز طفلة بداخلها دون التأكد من خلو الفصول ودورات المياه من التلاميذ كما هو متبع من تعليمات.



وقالت كشك: إنها قرّرت فتح تحقيق فوري وعاجل مع المشرف العام ومعلم فصل الطالبة في الحصة الأخيرة ونوبتجي الأمن، وسيتم رد اعتبار الطالبة بشكل يحفظ لها كرامتها وآدميتها، معبرة عن شعورها بالحزن تجاه ما حدث للطفلة، وسينال كل مسئول الجزاء المناسب.



وتداول النشطاء صورًا للطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلف باب حديدي تبكي، ما أثار غضب الكثيرين من هذا الموقف والإهمال داخل المدرسة، مطالبين بتدخل وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ والتحقيق في هذه الواقعة.

