تضامنا مع لبنان .. ابنة هيفاء وهبي تلتقط سيلفي مع العلم

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، توضح فيها تضامنها مع شعب لبنان بصورة بسيطة توضح فيها ملامح وجهها الرقيق.



وعلقت زينب فياض على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: «كلنا للوطن الله يحمي شعب لبنان».



من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.



واندلعت المظاهرات في شوارع لبنان، أمس الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.