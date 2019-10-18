بكلمات مؤثرة.. عمرو عبد الجليل ينعى والد أحمد مكى

نعى الفنان عمرو عبد الجليل والد النجم أحمد مكي الذى وافته المنية مساء اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.ونشر عمرو عبد الجليل صورة عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلًا "البقاء لله فى وفاة والد الفنان احمد مكى ربنا يرحمه ويصبرك يا احمد".ولم يتم الإعلان عن موعد تلقي عزاء والد أحمد مكي حتى الآن، وإن كان سيقام عزاء في مصر أم لا، إذ لا يزال الفنان وشقيقته إيناس لا يتمكنان من الرد على المكالمات والإفصاح عما هو جديد.كانت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي، قد أعلنت عن وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.وكتبت إيناس مكي منشورًا، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: «انا لله و انا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه و يحسن اليه و يستقبله برحمته وكرمه».