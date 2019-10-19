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بين الناس

بعد شكوى صدى البلد.. القابضة للمياه: دير ابو حنس بالمنيا تتغذى بكامل حصتها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
انقطاع المياة
انقطاع المياة
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مصطفى كرم
ردت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي على شكوى أهالي دير ابو حنس بالمنيا لموقع صدي البلد بشأن انقطاع المياه لفترة طويلة وتعرضها للتلوث. 

وأفادت القابضة للمياه في بيانها لصدي البلد أن قرية دير ابو حنس تتغذى من محطة ابوحنس وتعمل بكامل طاقتها 120 لتر ثانية  وكافة العينات المأخوذة من القرية والمحطة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪.
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