بعد شكوى صدى البلد.. القابضة للمياه: دير ابو حنس بالمنيا تتغذى بكامل حصتها

ردت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي على شكوى أهالي دير ابو حنس بالمنيا لموقع صدي البلد بشأن انقطاع المياه لفترة طويلة وتعرضها للتلوث.





وأفادت القابضة للمياه في بيانها لصدي البلد أن قرية دير ابو حنس تتغذى من محطة ابوحنس وتعمل بكامل طاقتها 120 لتر ثانية وكافة العينات المأخوذة من القرية والمحطة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.



