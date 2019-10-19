اللبن والجوز.. 5 أطعمة فعالة في تعزيز المناعة للأطفال

هل يمكن للوجبات الخفيفة التي تطعمها لأطفالك أن تقلل من فرص الإصابة بالمرض؟ والإجابة هي نعم. يمكن لبعض الأطعمة اليومية، مثل: اللبن إلى الجوز أن تساعد في تعزيز المناعة للأطفال.



ويقول ليو إيه هيتلينجر، رئيس قسم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية: "نعلم أن ما تأكله له تأثير واضح على مناعتك"، لذا إذا كنت تريد تعزيز مناعة طفلك، وبالخص قبل موسم البرد والإنفلونزا، أو كنت تجعل اطفالك بصحة جيدة، فقد تساعد هذه الوجبات الخفيفة في تعزيز المناعة للاطفال.



وفيما يلي سنقوم بذكر 5 أطعمة يمكن أن تعزز المناعة للأطفال، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي، وتشمل:



1- الزبادي واللبن:



يحتوي الزبادي على جراثيم مفيدة تسمى البروبيوتيك، وتعرف هذه الجراثيم بأنها تعيش في أمعائك، والتي تساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء، وتحسين من قدرتها على التعامل مع المطاعم، بالإضافة إلى أنها تساعد جسمك على مكافحة المرض.

وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يقومون بشرب اللبن هم أقل عرضة بنسبة 19٪ لـ نزلات البرد ، والتهابات الأذن ، و التهاب الحلق.



2- الكفير:



ويحتوي أيضًا مشروب فطر الكفير على الكثير من البروبيوتيك الصحي، على الرغم من أن مذاق الكفير قد يكون مفاجئًا في البداية، إلا أنه في الولايات المتحدة "يمكنك شرائه في عبوات متوسطة الحجم، كما تقول جينيفر ماكدانييل متحدثة باسم اكاديمية التغذية. لا يوجد الكثير من الأدلة حول فوائد الكفير حتى الآن، ولكن الأبحاث المبكرة تشير إلى أنه يمكن أن يساعد على تعزيز المناعة للاطفال والكبار.



3- عين الجمل:



ويحتوي الجوز أو عين الجمل على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية ، والتي تعد مفيدة للغاية، حيث يعتقد الخبراء أن أوميغا -3 تساعد جسمك على مقاومة المرض، بقدرته على تعزيز مناعة الجسم، ووجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن أوميغا 3s تقلل من عدد الإلتهابات التنفسية لدى الأطفال.



4- الفواكه والخضروات:



ويساعد تناول الفواكه والخضروات على تعزيز نظام المناعة للاطفال والكبار، وتقترح مكدانيل استهداف الفواكة والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ، مثل التي تحتوي على الحمضيات والفراولة والفلفل الحار والقرنبيط والبطاطا الحلوة، وبالرغم من ذلك لم يتأكد الخبراء بعد ان الحصول على فيتامين C يساعد على التخلص من نزلات البرد والانفلونزا.



5- اللحوم الخالية من الدهن:



ويساهم تناول اللحوم في تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض في الجسم، بالإضافة إلى أنها تساعد في بناء العضلات، وتحتوي ايضا اللحوم الخالية من الدهون على الزنك ، الذي يبدو أنه يساعد خلايا الدم البيضاء على مكافحة العدوى من الأمراض.