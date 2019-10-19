شاهد.. ترامب يزور أشهر مصنع لصناعة الشنط في العالم لوي فيتون

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة زيارته أشهر مصنع لصناعة الشنط في العالم "لوي فيتون".
وتعتبر ماركة "لوي فيتون" الفرنسية، متخصصة في المنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، والأحذية، والساعات، والمجوهرات، والإكسسوارات والنظارات الشمسية. وهي إحدى أكثر الماركات المعروفة في العالم وأسعار منتجاتها هي الأغلى من بين مثيلاتها حول العالم.
ويعود تاريخ إنشاء "لوي فيتون" إلى 1854 للميلاد، وهي ليست فقط الأقدم بين منافسيها، بل تعتبر الأكثر أسطورية بينهم. ومن أشهر منافسيها: غوتشي، دولشي وغابانا وبرادا.
وتعتبر ماركة "لوي فيتون" الفرنسية، متخصصة في المنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، والأحذية، والساعات، والمجوهرات، والإكسسوارات والنظارات الشمسية. وهي إحدى أكثر الماركات المعروفة في العالم وأسعار منتجاتها هي الأغلى من بين مثيلاتها حول العالم.
ويعود تاريخ إنشاء "لوي فيتون" إلى 1854 للميلاد، وهي ليست فقط الأقدم بين منافسيها، بل تعتبر الأكثر أسطورية بينهم. ومن أشهر منافسيها: غوتشي، دولشي وغابانا وبرادا.
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#Repost @ivankatrump ・・・ Louis Vuitton is one of hundreds of companies making good on their support of our #PledgetoAmericasWorkers! With a large new investment, @LVMH will create their iconic handcrafted luggage & handbags here in the USA with the talent of local Texas artisans! Yesterday, the President and I joined @LVMH CEO Bernard Arnault at the opening of Louis Vuitton Rochambeau! Welcome to Texas, Louis Vuitton! 🇺🇸 🇫🇷