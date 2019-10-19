شاهد.. ترامب يزور أشهر مصنع لصناعة الشنط في العالم لوي فيتون

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة زيارته أشهر مصنع لصناعة الشنط في العالم "لوي فيتون".وتعتبر ماركة "لوي فيتون" الفرنسية، متخصصة في المنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، والأحذية، والساعات، والمجوهرات، والإكسسوارات والنظارات الشمسية. وهي إحدى أكثر الماركات المعروفة في العالم وأسعار منتجاتها هي الأغلى من بين مثيلاتها حول العالم.ويعود تاريخ إنشاء "لوي فيتون" إلى 1854 للميلاد، وهي ليست فقط الأقدم بين منافسيها، بل تعتبر الأكثر أسطورية بينهم. ومن أشهر منافسيها: غوتشي، دولشي وغابانا وبرادا.