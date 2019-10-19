بسبب السوبر.. مرتضى منصور يدخل فى أزمة مع الكاف.. ويتحدى مجلس الخطيب.. فيديو

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في قطر، قائلًا أنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحديث اليوم" فجر السبت: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك ، على استعداد لمواجهة الترجي التونسي في تونس، لأنه شعب شقيق، لكن لن أرسل فريقي إلى قطر من أجل الحصول على صفيحة ، لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع".



ووجه رسالته لمجس النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب قائلا :" إذا لعبت مباراة الجونة سيكون الأشرف لك الإستقالة، لأنك أكدت أنك لن تلعب أمام الجونة قبل مواجهة الزمالك، الرجال لا تتراجع عن تعهداتها ، لماذا لا يلعب الأهلي أمام المصري في بورسعيد، إن كان لا يلتزم بقرارات الأمن، ولماذا لا يلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية بالرغم من عدم وجود أي خلافات بين الناديين."



وواصل: "اتحداك يا خطيب أن تخوض مباراة الجونة، أنا أعلم أنك رجل ولا تتراجع عن القرارات."



وأصدر الأهلي بيانًا يوم الخميس أعلن من خلاله رفض خوض أي مباراة قبل اللعب أمام الزمالك، ومن المنتظر أن تكون مواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل.