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فن

نفاد تذاكر حفل أنغام بمهرجان الموسيقى العربية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
نفدت كل تذاكر حفل الفنانة أنغام، بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك فور صدورها، ومن المقرر إحياء الحفل يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتعود أنغام، بهذا الحفل مرة أخرى للأنضمام إلى قائمة النجوم الماشركين بالمهرجان بعد تغيبها عن المشاركة بدورته التي أقيمت السنة الماضية.

كما تستعد أنغام لأحياء حفل غنائي أخر يوم 25 أكتوبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المقرّر أن تقدم عددًا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.
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