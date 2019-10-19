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رياضة

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره وميتشو يخشى مفاجآت المقاولون العرب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعى
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستعادة مسيرة الانتصارات عندما يواجه المقاولون العرب فى الثامنة مساء اليوم بإستاد السلام فى المباراة المقدمة من الجولة الخامسة للدوري.

ويأمل الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك فى تفادي مخالب ذئاب الجبل المقاولون العرب لمصالحة جماهيره بعد التعادل فى الجولة الثالثة بهدف للكل أمام نادي مصر الصاعد حديثا للدورى هذا الموسم وعقب تأجيل لقاء القمة أمام النادى الأهلى والذى كان مقررا له غدا لدواع أمنية ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والتى ضمت كلا من : محمد عواد، محمد صبحى في حراسة المرمى ومحمود علاء، محمود الونش، محمد عبد السلام ، حازم إمام ، حمدى النقاز، محمد عبد الشافي في خط الدفاع وطارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد زيزو ، محمد أوناجم ، أشرف بنشرقي ، إسلام جابر، يوسف أوباما ، كريم بامبو -، امام عاشور ، مصطفي فتحي في خط الوسط وخالد بوطيب ، مصطفي محمد في خط الهجوم.

ويمتلك الزمالك 7 نقاط من ثلاث مباريات جمعها من الفوز فى الجولة الأولى على حساب الاتحاد السكندري بهدف مصطفى محمد وفى الجولة الثانية على حساب مصر للمقاصة بهدف أحمد سيد زيزو قبل أن يتعادل بهدف لكل أمام نادي مصر ليقبع فى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة بفارق هدف عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث.

وحقق المقاولون العرب الفوز فى مباراتين على حساب طلائع الجيش بهدف سجله مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيرى وعلى الإنتاج الحربى فى الجولة الثالثة بهدف سجله مهاجمه محمد سالم لاعب الزمالك السابق ، فى حين تعادل فى الجولة الثانية مع سموحة بهدفين لكل منهما ليرفع رصيده الى 7 نقاط فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.
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