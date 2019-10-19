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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية لأكثر من ساعة عن مواعيد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة فلاي ناس رقم 895 المتجهة الي مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 المتجهة الي مدنية الشارقة بالإمارات.

وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل ايست" رقم 305 المتجهة الي بيروت، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 306 المتجهة الي جده، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 691 المتجهة الي اسطنبول، بسبب أعمال الصيانة على الرحلة.

وأكدت استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.
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