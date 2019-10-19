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توك شو

نقل 49 ألف قطعة أثرية.. عيسى زيدان يوضح اهتمام القيادة السياسية بمشروع المتحف المصري

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:37 م
الدكتور عيسي زيدان
الدكتور عيسي زيدان
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قسم التوك شو
قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية لشؤون الترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، إن هناك فريقًا مدربًا على أعلى مستوى، وأعضاؤه حاصلون على دورات تدريبية ومنهم الحاصلون على الماجستير والدكتوراه، وقادرون على التعامل مع نوعية الآثار بكل طريق وكل نوع سواء ثقيلة أو متوسط، لافتًا إلى أنه تم نقل حوالي 49 ألف قطعة أثرية بطرق علمية سليمة.

وأكد عيسي زيدان، في حواره مع الإعلامية هند النعساني في برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدي البلد"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، وهناك متابعة جيدة من جانب رئيس الوزراء ووزير الآثار للانتهاء من أعمال المشروع.

وأشار مدير الشئون التنفيذية لشؤون الترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، إلى أن هذا الحدث العالمي يعطي رسالة بأن الاهتمام بهذا المشروع يعطي التفاؤل وبذل الكثير من الجهد لتحقيق الحلم وافتتاح يليق بمكانة مصر، مؤكدا أن العمل في المتحف كفريق واحد لا يوجد فرق بين موظف والآخر. 

وأشار الشئون التنفيذية لشؤون الترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، إلى أن عدد المصريين المتواجدين ابتداءً من المرممين المهندسين والفنيين والعمال والأمن والشئون المالية والإدارية يصل حوالي 440 في شتى التخصصات.

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