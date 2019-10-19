عقوبات قاسية فى انتظاره .. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

وضع مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مسئولى اتحاد الكرة في ورطة، بعد إصداره بيانا رسميا يرفض خلاله خوض مباراة الجونة فى الجولة الخامسة بمسابقة الدورى الممتاز المقرر لها الأربعاء المقبل بالغردقة قبل مواجهة الزمالك فى القمة 119 ضمن منافسات الجولة الرابعة والتى تم تأجيلها لدواع أمنية.



- الأهلى يرفض :

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم.



ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.



وأعلن المجلس رفضه خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك، التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.



- عقوبات قاسية :

وفي حال عدم خوض النادي الأهلي للقاء الجونة فى الموعد المحدد له الأربعاء المقبل سيكون عرضة لعقوبات قاسية من اتحاد الكرة وفقا للائحة، خاصة وأن الزمالك والمقاولون العرب تراجعا عن قرارهما الرافض لخوض لقاء الجولة الخامسة اليوم بدلا من القمة وسيلعبان المباراة بإستاد السلام بعد تأكيدهما على تفهم الظروف الأمنى الذى تمر به البلاد :



وتشمل العقوبات المنتظرة على النادي الأهلي حال رفضه خوض لقاء الجونة وعدم استكمال مسابقة الدورى هى هبوط الفريق للقسم الرابع وحرمانه من المشاركة في أنشطة الاتحاد وإلغاء كل نتائجه في مسابقة الدوري.



وفي حالة الانسحاب من مباراة واحدة فقط - أي عدم لعب لقاء الجونة - يتم توقيع غرامة مالية عليه واعتبار المنسحب مهزوما بهدفين نظيفين، وخصم 3 نقاط أخرى منه في نهاية الموسم.



كما سيتعرض النادي الأهلي لعقوبة من اتحاد الكرة بعدم تجديد الرخصة الممنوحة له، والتي يشترك بموجبها في البطولات الأفريقية، وبالتالي سيحرم النادي الأهلي من اللعب على المستوى القاري لو لم يلتزم بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد.



وفي حال الانسحاب من مباريات الدور الثاني فقط تحتسب نتائج الفريق من مبارياته بالدور الأول ضد باقي الفرق، ولكن تلغى نتائج مبارياته في الدور الثاني مع حرمانه من المشاركة بالمسابقات لمدة موسم واحد، وبدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات.



- اتحاد الكرة يدرس :

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى جلسة ودية اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة الرد على بيان الأهلي خاصة بعدما أرسل اتحاد الكرة بيان النادي الأهلي إلى الجهات الأمنية من أجل الرد على مجلس إدارة النادي الأحمر وعلى باقي الأندية التي أعلنت تضامنها مع القلعة الحمراء.



- مرتضى يتحدى بيبو

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التحدى لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مطالبا بتمسك بيبو ببيانه الصادر بعدم لعب لقاء الجونة أو أى مباراة فى الدورى قبل مواجهة الزمالك فى القمة 119 مؤكدا أن الأمن سيقول كلمته فى النهاية والزمالك قبل برؤية الأمن واحترم قرار اتحاد الكرة بتقديم مباراة المقاولون العرب لتلعب اليوم السبت بدلا من الثلاثاء المقبل.