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حوادث

وصول وزيرة الهجرة والتخطيط لاحتفالية المحكمة الدستورية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:32 م
وصول وزيرة الهجرة
وصول وزيرة الهجرة والتخطيط لاحتفالية الدستورية
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محمد زهير
وصلت منذ قليل د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، ود. نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وسامح عاشور نقيب المحامين، لحضور احتفالية المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على إنشائها.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من استعدادات الاحتفالية المزمع تنظيمها بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري الذى يصون الحقوق والحريات.

ووجهت المحكمة، أكثر من 100 دعوة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا في دول العالم للمشاركة في الاحتفالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى مجال القضاء الدستوري، ووافق مجلس الوزراء، على أن تصدر وزارة المالية عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة.
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