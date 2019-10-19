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توك شو

ببساطة.. خبير اقتصادي يشرح معنى التضخم الاقتصادى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:25 م
دكتور كريم يحى استاذ
دكتور كريم يحى استاذ ادارة الاعمال
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قسم التوك شو
قال الدكتور كريم يحيي خبير الاقتصاد وأستاذ إدارة الأعمال: إن معدلات التضخم الاقتصادى أكثر شيء يلمسها المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن السلعة إذا زادت القوة الشرائية أو انخفضت العملة يؤدي إلى زيادة التضخم.

وأضاف كريم يحيي فى حواره على برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى" أن المواطن إذا قام بشراء منتج بعملة واحدة فى اليوم الثانى يصبح نفس المنتج بعملة ونصف وهو ما يسمى بتضخم 50% .

وأشار إلى أن العملة تنخفض قيمتها والسلعة لا يتغير بها شيء، مضيفا أن معدلات التضخم الاقتصادي في مصر ستكون من أهم اقتصاديات دول ناشئة إلى 2030 بشهادة صندوق النقد الدولى .
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