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رياضة

تعديل موعد مباراتين في القسم الثاني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:46 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي تعديل موعد مباراتي بتروجيت مع الجمهورية بشبين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني.

وحددت لجنة المسابقات موعد لإقامته في الثالثة عصر الثلاثاء 22 أكتوبر الحالي بستاد الجيش الثالث بالسويس ومباراة بيلا وفاركو ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للمسابقة نفسها لتقام في الثالثة عصر الثلاثاء 22 أكتوبر بستاد كفر الشيخ.

يأتي ذلك بعد أن قام بتروجيت بتغيير ملعبه إلى ستاد الجيش الثالث بدلا من ستاد السويس الجديد ، وبيلا إلى استاد كفر الشيخ بدلا من نادي بيلا ، حيث يرتبط الملعبان الجديدان بمباريات أخرى في الموعد الأول للمباراتين.


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