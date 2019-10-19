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فن

اخبار الفن | حقيقة طلاق أصالة من طارق العريان.. وعمرو دياب يشعل زفاف ابن هاني شاكر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:22 م
أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:


أحتفلت الفنانة ملك قورة، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

عبّر الفنان حازم إيهاب، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز، والذي يقوم بتصوير مشاهده في الوقت الحالي.


أثارت الفنانة مي كساب، جدلا كبيرا عقب عرض حلقتها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، وذلك بسبب ظهورها وهي حامل دون ان تلجأ للاختباء من الأضواء، وقامت بالوقوف والغناء بشكل طبيعي جدًا.


ترددت خلال الأيام الماضية شائعات قوية تتحدث عن طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها طارق العريان، وأرجعت الشائعات سبب الانفصال إلى اكتشاف أصالة وجود علاقة تربط زوجها بالفنانة نسرين طافش.


نفدت كل تذاكر حفل الفنانة أنغام، بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك فور صدورها، ومن المقرر إحياء الحفل يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.


يعيش الفنان أحمد مكي، و شقيقته الفنانة إيناس مكي حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والدهما أمس، في دولة الإمارات العربية المتحدة.


في واحدة من أضخم السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام ومشاهير السياسة والمجتمع، احتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر وحرمه نهلة، بزفاف نجلهما "شريف" على "نوران" كريمة اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي وحرمه زيزي حسني، وذلك داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا.
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