فادية العرجة قطعت العضو الذكري للضحية.. تطور جديد فى قضية مقتل سكلانة بالدقهلية

امر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة الجزئية اليوم السبت بتجديد حبس المتهمين بتعذيب وقتل "أحمد المتولى رمضان 19 عاما عامل الشهير بـ سكلانة" ، 15 يوما علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد وهم أمينة محمد حسن وشهرتها فادية العرجة، 52 عاما ربة منزل، ومحمد المتولي رمضان، شقيق المجني عليه، والمقيمان بقرية "تلبانة" التابعه لمركز المنصورة.



واعترف محمد المتولى، شقيق الضحية الذى أجبر على تعذيب وضرب شقيقه، أن "فادية" قامت بقطع العضو الذكرى لشقيقه وتقييده بسلسلة حديدية وضربه بسبب اتهامه فى سرقة خاتم.



وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية، الاسبوع الماضى اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد خالد الزيني مأمور مركز شرطة المنصورة، بتجمهر الأهالي أمام منزل أمينة محمد حسن، وشهرتها فادية العرجة، 52 عاما، ربة منزل بقرية تلبانة، وذلك بعد اتهامها بقتل المتوفي، أحمد المتولي رمضان 19 سنه، عامل، وقام الأهالي باقتحام منزلها المكون من 3 طوابق على شقتين وحرقوا جميع محتوياته.



وانتقل ضباط المباحث، برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، ومعاونة النقيب محمد زين والنقيب خالد عبدالسلام إلى القرية وتمكنوا من ضبطها واحتجازها بمركز شرطة المنصورة الا ان الاهالى عندما قاموا باقتحام منزلها واشعلو النيران به عثروا على فيديو بهاتفها المحمول به لقطات لقيام شقيقه بتقيده بالجنازير وتعذيبه باوامر منها وهى تقوم بالتصوير.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما فرضت قوات الامن حراسة أمنية مشدده بمحيط المنزل المحترق ومداخل القرية.