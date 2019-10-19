الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

#الدوري_مع_وليد



موسى المحياني يرد على مرتضى منصور: الله لا يسمع منك وجروس ليس مدرباً فاشلاً.#الأهلي_التعاون pic.twitter.com/1oysxeTCfY — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 18, 2019

انتقد موسى المحياني مدير الكرة السابق بنادي أهلي جدة السعودي مرتضى منصور رئيس الزمالك، بسبب هجومه على المدرب السويسري كريستيان جروس.وكان نادي أهلي جدة السعودي ، قد أعلن الأربعاء الماضي عن تعيين كريستيان جروس ، مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.وعرض البرنامج السعودي "الكرة مع وليد"، فيديو لمرتضى منصور خلال جلسة له مع لاعبي الزمالك يقول فيه:" جروس مدرب فاشل لو درب أهلي جده هينزله درجه ثانية، بسسبب عنده، وحبه لبعض اللاعبيين على حساب آخرين".وقال موسى المحياني ردا على فيديو مرتضى منصور:" الله لا يسمع منه، لماذا يقول هذا!، أول شيئ جروس ليس مدرب فاشلا، حقق مع الزمالك بطولة الكونفدرلية، وكان منافسا على الدوري".وأضاف:" ممكن يكون لديه خلالف مع جروس لكن الدعوة على نادي شقيق بالهبوط أمر غير طيب".وقدم جروس نتائج مميزة مع الزمالك في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الأبيض للتويج بكأس السوبر المصري السعودي، وبطولة الكونفدرالية.ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 19 نقطة.