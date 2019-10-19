Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:07 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
انتقد موسى المحياني مدير الكرة السابق بنادي أهلي جدة السعودي مرتضى منصور رئيس الزمالك، بسبب هجومه على المدرب السويسري كريستيان جروس.

وكان نادي أهلي جدة السعودي ، قد أعلن الأربعاء الماضي عن تعيين كريستيان جروس ، مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

وعرض البرنامج السعودي "الكرة مع وليد"، فيديو لمرتضى منصور خلال جلسة له مع لاعبي الزمالك يقول فيه:" جروس مدرب فاشل لو درب أهلي جده هينزله درجه ثانية، بسسبب عنده، وحبه لبعض اللاعبيين على حساب آخرين".

وقال موسى المحياني ردا على فيديو مرتضى منصور:" الله لا يسمع منه، لماذا يقول هذا!، أول شيئ جروس ليس مدرب فاشلا، حقق مع الزمالك بطولة الكونفدرلية، وكان منافسا على الدوري".

وأضاف:" ممكن يكون لديه خلالف مع جروس لكن الدعوة على نادي شقيق بالهبوط أمر غير طيب".

وقدم جروس نتائج مميزة مع الزمالك في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الأبيض للتويج بكأس السوبر المصري السعودي، وبطولة الكونفدرالية.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 19 نقطة.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيله عن الزمالك.. جروس يقترب من أهلي جدة

جروس ودياز مرشحان لتدريب أهلي جدة

مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة إقالته من تدريب الفريق

جروس يشعل الخلاف بين إدارة الأهلي السعودي

تقارير سعودية.. جروس على أعتاب العودة لـ الأهلي

مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة

ترشيحاتنا

أنا اتبهدلت مش قادرة أتحمل.. من هي نادين الراسي التي أشعلت مظاهرات لبنان

علاقات جنسية وزراعات وتوك توك.. تفاصيل مثيرة في جريمة الزوجة الخائنة بالفيوم

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام

شاهد.. ماذا قال مايكل جاكسون عن مصر والمصريين

مديرة مدرسة تتعرض للسحل والإهانة من ولية أمر .. وابنتها تستغيث بوزير التعليم

علاقة محرمة ودماء.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها في الفيوم

Advertisements

عقوبات قاسية فى انتظاره.. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

بشرى سارة لـ الزمالك.. اتجاه في الكاف لنقل السوبر الإفريقي من قطر

الله لا يسمع منك | مسؤول فى أهلي جدة يوجه رسالة قاسية لـ مرتضى منصور.. اعرف السبب | فيديو

بسبب لقاء جينيراسيون.. الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل هذه المباراة

الأهلي: لن نتراجع عن موقفنا..ونطالب باحترام ترتيب جدول مسابقة الدوري

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف حقيقة عرض مان يونايتد لـ الشناوي.. فايلر يحسم مصيره مع الأهلي.. بشرى سارة للزمالك

جماهير النجم الساحلي تتدخل لحل أزمة كوليبالي مع الأهلي

طلب غير متوقع من عصام الحضرى لـ إبراهيم سعيد بعد مرض والدته

بعد الاعتراض على قطر.. الزمالك يكشف حقيقة إقامة السوبر الإفريقي في تونس

بعد هجوم حسام حسن.. فرج عامر يوجه رسالة لاتحاد الكرة

الجنايني وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة