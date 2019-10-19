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سيارات

بنزين وكهرباء.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الهايبرد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:57 م
السيارات الهايبرد
السيارات الهايبرد بمصر
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اشرف عطية
في ظل ارتفاع أسعار البنزين يتجه البعض للبحث عن استخدام السيارات الكهربائية، وأصبح لدينا أكثر من مصطلح حول هذا الأمر، فالبعض يقول سيارة كهربائية والبعض يقول سيارة هايبرد أي هجين وتعني كلمة هجين هنا استخدام السيارة لأكثر من مصدر طاقة فتسير بالكهرباء والبنزين أيضا.

السيارات الهايبرد

السيارات الهايبرد تحتوي علي محركين أحدهما يعمل بالكهرباء والآخر يعمل بالبنزين، فهي سيارات يتم توفير قوة الدفع بها عن طريق المحرك الكهربائي أولًا وعندما توشك البطاريات على النفاد تنتقل السيارة تلقائيًا إلى محرك البنزين ليخضع المحرك الكهربائي لعملية الشحن.

السيارات الهايبرد بمصر

في هذه السيارات سيكون المزود الرئيسي لقوة الدفع هو المحرك الكهربائي لكن دون التخلي عن محرك الاحتراق الداخلي، فمثلا عن تجولك بالسيارة داخل المدينة فلا تحتاج لطاقة كبيرة، فيتم العمل بالمحرك الكهربائي لكن عند السفر والسير لمسافات طويلة ستحتاج السيارة لمصدر طاقة اكبر فتقوم اوتوماتيكا بالعمل بالمحرك الآخر، وهو البنزين لذلك لم تتمكن من التخلي عن السيور والبوجيهات و الزيت كأي سيارة بنزين عادية.
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