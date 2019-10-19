بعد مشاركتها فى مظاهرات لبنان.. 15 إطلالة مختلفة لـ نادين نسيب





ونقدم لكم مجموعة مختلفة من إطلالتها ...



تألقت الفنانة نادين نسيب بـ بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح ، وارتدت تى شيرت باللون الأسود بنصف كم، وحملت حقيبة باللون الأسود على طريقة الكروس.



وأرتدت نادين نظارة شمسية باللون الأسود، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها متطايرة ، وارتدت مجموعة من الأساور ، وسلسلة باللون الذهبى لإكمال إطلالتها.



وتظهر نادين نسيب، بـ لمسات رقيقة من الميكاب التى تبرز جمالها وأنوثتها ، وتعتمد دائمًا على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها ، وتضع أحمر شفاه باللون الأحمر اللامع أو البيج المطاط الذى يكمل إطلاتها.



وترتدى نادين، الأكسسوارات التى تختارها بعناية وأسلوب رقيق لتعطى مظهرا رائعا ودائمًا ما تكون باللون الذهبى الذى يتماشى مع لون بشرتها البرونزى.



وتطل نادين، فى أغلب الأوقات بشعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة تبرز شياكتها وتتناسب مع ملامحها الناعمة.



وإليكم 15 صورة تبرز عن جمال إطلالتها ...

دائمًا ما تتألق الفنانة نادين نسيب نجيم، بفستاين ساحرة تجعلها مختلفة عن باقى الفنانات ، تناسب جسمها وتبرز رشاقتها ، ولأنها تحرص على مشاركتنا بكل إطلالاتها ، تتصدر نادين التريند بعد نشاطاتها فى المظاهرات اللبنانية ..