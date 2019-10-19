العثور على جثة شخص طافية بمياه ترعة محلة روح بمركز طنطا

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من العثور على جثة شاب بها طعنات ملقاة بترعة الملك فاروق بقرية محلة روح بمركز طنطا وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وعرض الجثة على الطب الشرعي لانتشالها.





كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقي إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير ادارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ بمركز طنطا تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بطفو جثة لشاب في مياه ترعة محلة روح بدائرة القسم.









كما انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من الفحص أن الجثة لشاب يدعى "مؤمن.أ" 15 عاما" مقيم بقري شبشير الحصة بها طعنات ومقيدة اليدين من الخلف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام .



