أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة | تعرف عليها





مشيرا الى أن هناك فرقا بين أن يتوب الإنسان ويسقط عنه الإثم والذنب وبين أن يتوب الإنسان ويسقط عنه المطالبة، فمثلا السارق الذي يتوب يجب عليه أن يرد ما سرقه وكذلك الصلاة الفائتة أو المشكوك في صحتها بسبب تقصير أو لسبب ما، فعليك بالتوبة والقضاء.



وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أنه بالنسبة للصلاة فيجب فيها القضاء وأداء النوافل فقط لا يجوز بل أن ترك النوافل وأداء الصلاة الفائتة أفضل ولو أن شخص جمع بين الاثنين يكون أفضل لأن الحسنات يذهبن السيئات. و لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى" وهذا يعني أن الإنسان لا يجب أن يضيع جهده في النوافل ويقصر في القضاء فمن باب أولى القضاء أولا.



أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة



أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة هي أن تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم.



كما يجوز أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة بدلا من سنة الفرض او تحية المسجد لأن الصلاة الفائتة أولى بكثير من النوافل، ومن دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، منوها بأن هذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.



هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في وقت الكراهة



وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك أوقاتًا يكره فيها الصلاة وهى خمسة أوقات وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفِع الشمس مقدار رُمْح، وحين يَقُوم قائم الظّهِيرة إلى أن تَزُول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل أن تزول الشمس بنحو خمس دقائق أو قريبا منها، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس».



وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « حكم قضاء الصلاة فى الأوقات التى تكون مكروها أو حراما ؟»، إن هناك مذاهب تقول ان الصلاة بعد الفجر وبعد العصر غير جائزة أو مكروه، إلا أن الإمام الشافعي يقول إن الصلاة التى يكون لها سبب يجوز أن تصلى حتى فى وقت الكراهة اى بعد الفجر أو بعد العصر الى ما قبل المغرب.



وتابع قائلًا "أنه إذا كانت هناك صلاة قضاء فيجب أن يقضيها حتى لو كانت فى وقت كراهة".



قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن باب التوبة مفتوح أمام الجميع حتى مهما قصر الإنسان في احدى مراحل الحياة.