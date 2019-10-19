لغز محمد صلاح.. مدرب منتخب مصر السابق في ضيافة الماتش

يحل ضياء السيد نجم الأهلي السابق ، والمدرب العام السابق لمنتخب مصر ضيفًا مساء اليوم السبت على برنامج "الماتش" الذي يذاع عبر قناة صدى البلد.



ويتحدث ضياء السيد عن أزمة تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك وبيان مجلس إدارة القلعة الحمراء برفض لعب اي مباراة قبل مواجهة الزمالك، كما يتحدث عن موقف الزمالك ومدى تأثير الأزمة على الدوري ومنتخب مصر، بالإضافة للتطرق إلى الجدل المثار حول شارة القيادة في المنتخب، ولغز اعتذار محمد صلاح عن عدم الانضمام لأول معسكر للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.



برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُذاع من الجمعة للثلاثاء لمدة ساعتين يوميًا، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.