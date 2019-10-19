التشكيل.. بنزيما يقود ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي ريال مايوركا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى : تيبو كورتوا



خط الدفاع : أورديازولا - سيرجيو راموس - إيدير ميليتاو - مارسيلو



خط الوسط : كاسميرو - جيمس رودريجيز - إيسكو - فينسيوس جونيور



خط الهجوم: كريم بنزيما - لوكا يوفيتش



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.