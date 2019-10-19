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رياضة

التشكيل.. بنزيما يقود ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:17 م
كريم بنزيما مهاجم
كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد
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إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي ريال مايوركا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : أورديازولا - سيرجيو راموس - إيدير ميليتاو - مارسيلو

خط الوسط : كاسميرو - جيمس رودريجيز - إيسكو - فينسيوس جونيور

خط الهجوم: كريم بنزيما - لوكا يوفيتش

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
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