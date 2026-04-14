مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

تتواصل منافسات بطولة بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات، التي يستضيفها النادي الأهلي حتى 24 أبريل الجاري، بمشاركة عدد من أبرز أندية القارة، في واحدة من أقوى النسخ على مستوى المنافسة.

واستهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مشواره في البطولة بشكل مميز، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على فريق مصنع الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية مايو كاني الكاميروني، ومصنع الكحول الإثيوبي، وديكارت الإيفواري، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية

ويخوض الأهلي مواجهتين حاسمتين في دور المجموعات، وفقًا للجدول التالي:

• الخميس 16 أبريل: الأهلي × مايو كاني الكاميروني – الساعة 7:00 مساءً

• الجمعة 17 أبريل: الأهلي × ديكارت الإيفواري – الساعة 7:00 مساءً

ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته من أجل حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية مبكرًا، وتصدر المجموعة.

قائمة الأهلي في البطولة

وتضم قائمة الفريق مجموعة مميزة من اللاعبات، وهن: آية الشامي، ندى وليد، ميار خليفة، ملك علاء، حبيبة زعتر، زينة العلمي، سارة أمين، مي غزال، ندى حمدي، لانا كونسيساو، آية خالد، دانا شوقي، دعاء محمد، وملك إسماعيل.

ويدخل الأهلي البطولة بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب الخبرات الكبيرة التي تمتلكها لاعبات الفريق في مثل هذه البطولات الكبرى