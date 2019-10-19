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فن

قدام مرايتها.. اغنية عمرو دياب الجديدة تتصدر تريند تويتر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:23 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شيرى نبيل
تصدرت اغنيه "قدام مرايتها" للنجم عمرو دياب عقب طرحها بساعات تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر.

وتداول جمهور عمرو دياب هاشتاج بعنوان قدام مرايتها ليصبح الأكثر تداولا على موقع تويتر خلال ساعات قليلة.

يذكر أن عمرو دياب قد طرح صباح اليوم اغنية قدام مرايتها سادس أغنيات ألبومه أنا غير ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
قدام مرايتها.. اغنية عمرو دياب الجديدة تتصدر تريند تويتر
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