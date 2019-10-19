أحمد موسى: 60 قناة وموقعاً عالمياً غطت فعاليات اكتشاف خبيئة العساسيف.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة يتم الكشف عن خبيئة بها 30 تابوتاً فرعونياً تعود للأسرة الـ22 بالأقصر وهذا هو عمل البعثات الأثرية المصرية .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تشكيل بعثات أثرية مصرية للإعلان عن خبيئة العساسيف بالأقصر.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وفد قناة صدى البلد وبحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي كان متواجدًا في الأقصر لحضور الإعلان عن الكشف الأثري".



