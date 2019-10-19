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أحمد موسى: 60 قناة وموقعاً عالمياً غطت فعاليات اكتشاف خبيئة العساسيف.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:33 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة يتم الكشف عن خبيئة بها 30 تابوتاً فرعونياً تعود للأسرة الـ22 بالأقصر وهذا هو عمل البعثات الأثرية المصرية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تشكيل بعثات أثرية مصرية للإعلان عن خبيئة العساسيف بالأقصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وفد قناة صدى البلد وبحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي كان متواجدًا في الأقصر لحضور الإعلان عن الكشف الأثري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أكثر من 60 قناة وموقعا عالميا وعربيا ومصريا كانوا متواجدين في الأقصر لحضور الكشف الأثري عن خبيئة العساسيف، والكشف الأثري بالأقصر يعطي رسالة للعالم بالأمن والأمان في مصر".
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