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أخبار البلد

الاخوانية توكل كرمان تعترف بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس اليمني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:33 م
صدى البلد
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قسم الاخبار
كشفت وسائل اعلامية يمنية عن قيام جماعة الحوثيين المدعومة من ايران بإخراج عناصر تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الارهابية من السجن متورطين في محاولة اغتيال الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح في العام ٢٠١١م بتفجير مسجد دار الرئاسة.

وافادت التقارير ان اتفاقا رعته قطر وقدمت فيه مبالغ كبيرة جماعة الحوثيين من اجل اخراج عناصر الإخوان المتورطين في تلك الجريمة من السجن تحت مبرر تبادل اسرى بينهم وبين الاخوان ..حسب مانقلت وكالة خبر اليمنية

وفي ذات السياق اعترفت القيادية في تنظيم الاخوان توكل كرمان ان المتورطين في استهداف صالح هم من شباب ما يسمي ثورة فبراير في اعتراف واضح بوقوف تنظيم الاخوان في جريمة اغتيال صالح وكل قيادات الدولة في العام ٢٠١١م في اليمن.

وفي احدث ردود الفعل على الخطوة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي ، وصفت مصادر يمنية على ان الافراج على عناصر الاخوان المتهمة بالضلوع في تفجير مسجد الرئاسة يأتي مع تصاعد التفاهمات القطرية الايرانية في اليمن والتي انعكس اثرها على التقارب بين جماعة الحوثي وحزب الاصلاح " اخوان اليمن".
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