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رياضة

الزمالك يتقدم 2-1 أمام المقاولون بـ قذيفة زيزو الصاروخية.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:39 م
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
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يسرى غازى
أضاف أحمد سيد زيزو هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 34 من قذيفة صاروخية سكنت حارس ذئاب الجبل فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى والتى يستضيفها ستاد السلام الدولى.

بدأ اللقاء بهجوم زملكاوي وباغت المقاولون دفاعات الأبيض ومرر محمد سالم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نجح مدافعى الزمالك فى إبعادها عن منطقة الجزاء.

شن لاعبو الزمالك العديد من الهجمات وحصل فى الدقيقة الخامسة محمد أوناجم على ضربة حرة بعدما ارتكب مدافع ذئاب الجبل خطأ ضده وأهدر فى الدقيقة السادسة فرجاني ساسي فرصة تسجيل هدف أول بعدما تلقى كرة عالية داخل منطقة الجزاء سددها برأسه فى غيبة دفاعات المقاولون وتعلو عارضة حارس مرمى المنافس.

وفى الدقيقة 12 أحرز محمد سالم هدف المقاولون الأول بعدما استغل أخطاء دفاعات الأبيض وتلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها فى شباك محمد عواد حارس الزمالك.

نجح فرجاني ساسي فى إدراك التعادل وسجل هدف التعديل للزمالك بعدما تلقى تمريرة من ضربة ركنية سددها برأسه وتسكن شباك حارس ذئاب الجبل.

باغت لاعبو الزمالك فى الدقيقة 20 دفاعات المقاولون ومرر محمد أوناجم كرة الى حمدى النقاز الذى أرسلها داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه تعلو عارضة حارس المقاولون العرب.

وسدد فى الدقيقة 26 أحمد سيد زيزو كرة قوية بعدما تسلم تمريرة من محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء سددها أعلى عارضة حارس ذئاب الجبل.

أحرز فى الدقيقة 34 أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من مجهود فردى سكنت شباك حارس ذئاب الجبل.
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