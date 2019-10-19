بـ فستان فوشيا.. راندا البحيري تشعل إنستجرام

شاركت راندا البحيري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رقيقة من أحدث جلسة تصوير لها.وأطلت راندا البحيري، بـ فستان ستان باللون الفوشيا من قماش الستان، ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها حيث وضعت الالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاة باللون الروز.واختارت راندا البحيري مجموعة من الإكسسورات الانيقة فإرتدت خاتم يد وسلسلة رقيقة، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلاً بطريقة جذابة.