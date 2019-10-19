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محافظات

بشرى سارة لـ مرضى الغسيل الكلوي بـ نقادة في قنا.. تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:00 م
بشرى سارة لـ مرضى
بشرى سارة لـ مرضى الغسيل الكلوي بـ نقادة في قنا.. تفاصيل
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يوسف رجب
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، برئاسة المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم رئيس المدينة، من حل أزمة مستشفى نقادة المركزى ومعاناة مرضى الغسيل الكلوي، حيث تم التوصل إلى تخصيص جناح الحميات إلى مقر مؤقت للمستشفى المركزي بجانب مستشفى طوخ. 

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم التوصل إلى حل لمعاناة المرضى من أبناء نقاده، بتخصيص الدور الأرضي من جناح الحميات كوحدة غسيل لمرضى الفشل الكلوي، والدور الأول باطنة وأطفال، فيما يستمر مستشفى طوخ في تقديم خدماته كمقر مؤقت بشكل طبيعي. 

وأشارت رئيس المدينة، إلى أنه تم تسليم جناح الحميات لمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور الحاج رمضان- وكيل وزارة الصحة بقنا، وذلك بعد إنهاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة لجميع الإجراءات القانونية واستكمال أعمال الصيانة. 

وأضافت رئيس المدينة، بأن مستشفى نقادة المركزى صادر له 14 قرار إزالة لجميع المبانى القديمة مما اضطر المديرية لنقل المستشفى لمستشفى طوخ فى وقت سابق، لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المستشفى. 

وأشارت رئيس مدينة نقادة، إلى أن الوحدة المحلية تقدم كل الدعم للمنظومة الصحية بمركز وقرى نقادة لتقديم خدمات علاجية فائقة لكل المواطنين، لافتة إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا لمحافظ قنا لافتتاح مبنى الحميات الذى لم يكن مستغلًا لوجود نزاع قانونى مع المقاول المنفذ، إلى أن تم تشكيل لجنة وتم تسليم المبنى اليوم وسط فرحة وسعادة غامرة من الجميع.
بشرى سارة لـ مرضى الغسيل الكلوي بـ نقادة في قنا.. تفاصيل
بشرى سارة لـ مرضى الغسيل الكلوي بـ نقادة في قنا.. تفاصيل
بشرى سارة لـ مرضى الغسيل الكلوي بـ نقادة في قنا.. تفاصيل
بشرى سارة لـ مرضى الغسيل الكلوي بـ نقادة في قنا.. تفاصيل
بشرى سارة لـ مرضى الغسيل الكلوي بـ نقادة في قنا.. تفاصيل
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